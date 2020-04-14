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7:50   14 Апреля 2020
Политика

Боевик протурецкого формирования "Фейлак аль-Маджид" был убит на севере сирийской Ракки

Боевик протурецкого формирования "Фейлак аль-Маджид" был убит на севере сирийской Ракки

Член протурецкого формирования "Фейлак аль-Маджид" стал жертвой нападения неизвестных лиц в городе Тель-Абьяд на севере сирийской провинции Ракка.

Инцидент спровоцировал радикалов на мобилизацию своих сил в регионе, сообщает издание ФАН со ссылкой на медиапортал SOHR. Главными подозреваемыми являются местные курдские боевики и мирное население, с которым у "Фейлак аль-Маджид" нередко за последнее время происходили столкновения.

Имеются данные о рейдах радикалов "Демократических сил Сирии" (SDF) в поселении Хирбет Хадла, в ходе которых были задержаны пятеро сирийцев, обвиненных в сотрудничестве с протурецкой "Сирийской национальной армией". 

Десятки турецких военных попали под карантинные меры после обнаружения у боевиков протурецких вооруженных формирований коронавирусной инфекции.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #курды #ракка

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