Боевик протурецкого формирования "Фейлак аль-Маджид" был убит на севере сирийской Ракки

Член протурецкого формирования "Фейлак аль-Маджид" стал жертвой нападения неизвестных лиц в городе Тель-Абьяд на севере сирийской провинции Ракка.

Инцидент спровоцировал радикалов на мобилизацию своих сил в регионе, сообщает издание ФАН со ссылкой на медиапортал SOHR. Главными подозреваемыми являются местные курдские боевики и мирное население, с которым у "Фейлак аль-Маджид" нередко за последнее время происходили столкновения.

Имеются данные о рейдах радикалов "Демократических сил Сирии" (SDF) в поселении Хирбет Хадла, в ходе которых были задержаны пятеро сирийцев, обвиненных в сотрудничестве с протурецкой "Сирийской национальной армией".

Десятки турецких военных попали под карантинные меры после обнаружения у боевиков протурецких вооруженных формирований коронавирусной инфекции.