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 Боевик протурецкого формирования "Фейлак аль-Маджид" был убит на севере сирийской Ракки

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7:28   14 Апреля 2020
Экономика

Трамп поблагодарил Путина и саудитов за "историческую сделку" в рамках ОПЕК +

Трамп поблагодарил Путина и саудитов за "историческую сделку" в рамках ОПЕК +

Президент США Дональд Трамп назвал сделку ОПЕК+, связанную с сокращением нефтедобычи, исторической, поблагодарив главу российского государства Владимира Путина и руководство Саудовской Аравии.

Трамп заявил, что это историческая сделка, которая поможет 11 млн американских рабочих, занятых в нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп выразил свою благодарность президенту России, королю Саудовской Аравии, наследному принцу Саудовской Аравии и президенту Мексики, который, по словам американского лидера, проявил большую гибкость.

Трамп напомнил, что объем сокращения добычи нефти составит около 20 млн баррелей за сутки. Ранее Трамп написал в Twitter, что США помогли совершить сделку 23 странам ОПЕК +. 

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #трамп

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