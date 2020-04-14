Российские военные медики вылечили восемь пациентов с COVID-19 в итальянском Бергамо

Российские военные врачи вместе с итальянскими коллегами приняли на лечение в полевом госпитале в итальянском Бергамо 31 пациента с новым коронавирусом, восемь человек уже выздоровели. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве РФ сообщили, что российские терапевты, реаниматологи, анестезиологи и эпидемиологи вместе с итальянскими коллегами приняли на лечение в полевом госпитале города Бергамо 31 пациента с новым коронавирусом. На данный момент они вылечили восьмерых человек, которые уже выписаны.

Также военнослужащие РХБЗ вместе с итальянскими коллегами продезинфицировали лечебные учреждения в 55 населенных пунктах в области Ломбардия. Всего было обработано 59 зданий, более 370 тысяч квадратных метров комнаты и более 45 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

Переводчики Минобороны РФ постоянно дежурят вместе с медицинским персоналом врачебно-сестринских бригад и командами, проводящими санобработку.