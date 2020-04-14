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6:38   14 Апреля 2020
Общество

Медик заявил о парадоксальной ситуации с COVID-19 из-за нарушения самоизоляции в Москве

Медик заявил о парадоксальной ситуации с COVID-19 из-за нарушения самоизоляции в Москве

Парадоксальная ситуация касательно изменения индекса самоизоляции и распространения коронавируса сегодня наблюдается в российской столице – Москве. Таким мнением поделился президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов.

Специалист заявил, что изначально россияне, находившиеся на самоизоляции, строго выполняли все рекомендации столичных властей.

"Когда все начиналось, наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности и индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3. Последнюю неделю он четко снижается", — заявил Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он также добавил, что сегодня наблюдается обратно пропорциональная зависимость повышения числа инфицированных и летальных случаев пациентов с COVID-19.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #коронавирус #COVID-19

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