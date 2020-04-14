Соловьев дал оценку словам Лукашенко об отсутствии жертв COVID-19 в Белоруссии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в его стране нет жертв от коронавируса.

Российский журналист Владимир Соловьев иронично ответил Лукашенко на его заявление о том, что в его стране не было и не будет смертельных случаев от COVID-19. Соловьев заявил, что тогда можно считать, что в мире никто не умирал от коронавируса.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране никто не умрет от коронавирусной инфекции, так как у них есть особый международный опыт в лечении такого рода заболеваний. Лидер страны отметил, что причинами смертей в Белоруссии являются сопровождающие болезни.

Российское правительство активно ведет борьбу со снижением показателей распространения коронавируса в РФ. В стране введен режим самоизоляции до 30 апреля. По данным стопкоронавирус.рф, количество зараженных в России выросло до 18 238 человек.