Россия устремила взгляд в стратосферу

Президент России Владимир Путин поручил РАН и госкорпорации "Роскосмос" заняться рассмотрением возможностей полетов в стратосферу.

Указанные организации должны представить свои мысли о развитии отечественной стратонавтики к 15 июня. Путин дал соответствующее поручение после посещения Череповца 4 февраля.

"Политика сегодня" сообщает также, что расчеты летчиков-истребителей МиГ-29 российской военной базы Эребуни в Армении отработали уничтожение авиасредств противника с выходом в стратосферу, сообщает пресс-служба ЮВО.

Отмечается, что во время тренировочных полетов летчики отработали элементы простого и сложного пилотажа авиационной техники в горной местности. Маневры проходили как на средних высотах, так и на высоте более 12 тысяч метров.