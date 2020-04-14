Россия устремила взгляд в стратосферу

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Американские ученые скорректировали количество зараженных COVID-19 в мире

Американские ученые скорректировали количество зараженных COVID-19 в мире

 Департамент здравоохранения Москвы развернет около 21 тысячи коек для пациентов с COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы развернет около 21 тысячи коек для пациентов с COVID-19
Bloomberg: Москва "пошла на уступки" в нефтяной сделке из-за коронавируса

Bloomberg: Москва "пошла на уступки" в нефтяной сделке из-за коронавируса

 Лысаков предложил расширить амнистию к 75-летию Победы снятием административных нарушений

Лысаков предложил расширить амнистию к 75-летию Победы снятием административных нарушений
Сатановский объяснил позицию России при заключении сделки ОПЕК+

Сатановский объяснил позицию России при заключении сделки ОПЕК+

 Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС

Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС
Американские ученые скорректировали количество зараженных COVID-19 в мире

Американские ученые скорректировали количество зараженных COVID-19 в мире

 Департамент здравоохранения Москвы развернет около 21 тысячи коек для пациентов с COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы развернет около 21 тысячи коек для пациентов с COVID-19
Bloomberg: Москва "пошла на уступки" в нефтяной сделке из-за коронавируса

Bloomberg: Москва "пошла на уступки" в нефтяной сделке из-за коронавируса

 Лысаков предложил расширить амнистию к 75-летию Победы снятием административных нарушений

Лысаков предложил расширить амнистию к 75-летию Победы снятием административных нарушений
Сатановский объяснил позицию России при заключении сделки ОПЕК+

Сатановский объяснил позицию России при заключении сделки ОПЕК+

 Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС

Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС
5:36   14 Апреля 2020
Наука

Россия устремила взгляд в стратосферу

Россия устремила взгляд в стратосферу

Президент России Владимир Путин поручил РАН и госкорпорации "Роскосмос" заняться рассмотрением возможностей полетов в стратосферу.

Указанные организации должны представить свои мысли о развитии отечественной стратонавтики к 15 июня. Путин дал соответствующее поручение после посещения Череповца 4 февраля. 

"Политика сегодня" сообщает также, что расчеты летчиков-истребителей МиГ-29 российской военной базы Эребуни в Армении отработали уничтожение авиасредств противника с выходом в стратосферу, сообщает пресс-служба ЮВО.

Отмечается, что во время тренировочных полетов летчики отработали элементы простого и сложного пилотажа авиационной техники в горной местности. Маневры проходили как на средних высотах, так и на высоте более 12 тысяч метров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #стратосфера

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...