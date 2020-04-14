Американские ученые скорректировали количество зараженных COVID-19 в мире

Количество зараженных COVID-19 в мире вновь меньше двух миллионов человек. Ученые из Университета Джонса Хопкинса скорректировали собственные данные в сторону уменьшения.

На официальном сайте американского вуза ранее появились сведения о том, что число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в два млн человек. Оказалось, что ученые, которые ведут собственный подсчет зараженных, ошиблись.

Ошибочные данные о 2 019 320 человек "висели" на сайте примерно два часа. Теперь там опубликованы другие цифры. Речь идет уже о 1 918 855 случаях заражения коронавирусом в мире.

На портале американских ученых также отмечено, что количество летальных исходов достигло 119 588. Выздоровели 448 998 человек.