Bloomberg: Москва "пошла на уступки" в нефтяной сделке из-за коронавируса

Россия была вынуждена сделать определенные "уступки" в сделке по нефти из-за распространения коронавируса. С таким заявлением выступило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник агентства, пожелавший остаться анонимным, заявил, что новая сделка ОПЕК+ была компромиссом, который нацелен на преодоление сложившегося кризиса. Москва же якобы из-за необходимости была вынуждена договариваться в неблагоприятных условиях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что новая сделка поможет поддерживать относительную стабильность в отношении ценового развития. Это, в свою очередь, не позволит хаосу на нефтерынке достичь глобальных масштабов.

Спустя месяц после провала мартовских переговоров в формате ОПЕК+ в мире сложилась совершенно новая политико-экономическая реальность, в которой Москва исходила из текущих потребностей.

Об этом в программе "Право знать" в эфире телеканала ТВЦ заявил востоковед, политолог Евгений Сатановский, комментируя заключение Россией и Саудовской Аравией соглашения об ограничении объемов нефтедобычи.