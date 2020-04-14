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4:31   14 Апреля 2020
Экономика

Bloomberg: Москва "пошла на уступки" в нефтяной сделке из-за коронавируса

Bloomberg: Москва "пошла на уступки" в нефтяной сделке из-за коронавируса

Россия была вынуждена сделать определенные "уступки" в сделке по нефти из-за распространения коронавируса. С таким заявлением выступило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник агентства, пожелавший остаться анонимным, заявил, что новая сделка ОПЕК+ была компромиссом, который нацелен на преодоление сложившегося кризиса. Москва же якобы из-за необходимости была вынуждена договариваться в неблагоприятных условиях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что новая сделка поможет поддерживать относительную стабильность в отношении ценового развития. Это, в свою очередь, не позволит хаосу на нефтерынке достичь глобальных масштабов.

Спустя месяц после провала мартовских переговоров в формате ОПЕК+ в мире сложилась совершенно новая политико-экономическая реальность, в которой Москва исходила из текущих потребностей.

Об этом в программе "Право знать" в эфире телеканала ТВЦ заявил востоковед, политолог Евгений Сатановский, комментируя заключение Россией и Саудовской Аравией соглашения об ограничении объемов нефтедобычи.

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Автор: Яна Либерман
#россия #нефть #опек

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