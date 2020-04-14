Департамент здравоохранения Москвы развернет около 21 тысячи коек для пациентов с COVID-19

Еще 24 московских стационара для лечения пациентов с подозрением на коронавирус в ближайшие десять дней будут перепрофилированы, заявили в столичном оперштабе.

Дефицит коек в перепрофилированных госпиталях столицы прогнозируется московским оперштабом. Всего в больницах департамента здравоохранения Москвы откроют около 21 тысячи коек для пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что часть больниц занималась лечением в узкоспециализированной области, поэтому такие отделения и специалисты будут переведены в другие стационары, где продолжат принимать москвичей. Эта мера будет временной.

Все стационары будут иметь все самое необходимое для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.