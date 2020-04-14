Новые системы ПВО С-500 поступят на вооружение в российские войска в этом году, об их важности в противоракетной и противовоздушной обороне страны рассказал полковник запаса Сергей Хатылев.

Полковник запаса уверен, что это уже противокосмическое оружие. Он считает, что поступление С-500 на службу открывает новый этап развития системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает "Российская газета".

Эксперт рассказал, что "Прометей" С-500 может засечь все объекты, от самолетов до сверхбыстрых баллистических ракет.