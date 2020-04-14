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 Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило два миллиона

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 Террористы обстреляли населенный пункт Мизназ в сирийской провинции Идлиб

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3:38   14 Апреля 2020
Армия

Новые системы ПВО С-500 поступят на вооружение в российские войска в этом году

Новые системы ПВО С-500 поступят на вооружение в российские войска в этом году

Новые системы ПВО С-500 поступят на вооружение в российские войска в этом году, об их важности в противоракетной и противовоздушной обороне страны рассказал полковник запаса Сергей Хатылев.

Полковник запаса уверен, что это уже противокосмическое оружие. Он считает, что поступление С-500 на службу открывает новый этап развития системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает "Российская газета".

Эксперт рассказал, что "Прометей" С-500 может засечь все объекты, от самолетов до сверхбыстрых баллистических ракет.

"С-500 — это уже противокосмическое оружие. Комплекс может нейтрализовать цели на высоте почти до 200 километров и на дальности до 600 км", — рассказал Хатылев.

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Автор: Яна Либерман
#армия #пво #с-500 #прометей

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