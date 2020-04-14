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Лысаков предложил расширить амнистию к 75-летию Победы снятием административных нарушений

Лысаков предложил расширить амнистию к 75-летию Победы снятием административных нарушений

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2:43   14 Апреля 2020
Политика

Лысаков предложил расширить амнистию к 75-летию Победы снятием административных нарушений

Лысаков предложил расширить амнистию к 75-летию Победы снятием административных нарушений

Вячеслав Лысаков заявил, что к амнистии в честь 75-летия Великой Победы следует приурочить амнистию по административным делам, пишет "Парламентская газета".

Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил в честь Великой Победы провести амнистию по административным правонарушениям, cообщает "Парламентская газета".

"В Госдуму внесено уже несколько проектов постановлений, предусматривающих уголовную амнистию. Если уж мы собираемся освобождать от наказания лиц, совершивших уголовные преступления, то уж нарушителей административного законодательства тем более надо амнистировать", — рассказал Вячеслав Лысаков.

Лысаков также напомнил, что с электронными базами часто тяжело работать, в них не хватает информации, например, оставлены инициалы вместо полного имени нарушителя. Свое предложение он подкрепляет пользой для правоохранительных органов. По мнению чиновника, амнистия позволит в том числе обновить базы.

"Было бы значительно проще начать с нуля, объявив амнистию. И зачистить, обнулить и перезапустить электронные базы для того, чтобы Госавтоинспекции и МВД в целом было проще работать", — считает Лысаков.

Амнистия является правом нижней палаты парламента Российской Федерации. Прошлый раз оно было применено в годовщину 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Автор: Илья Романович
#амнистия

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