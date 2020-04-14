Глава Роспотребнадзора назвала процент бессимптомных больных COVID-19 в России

Заболевание протекает без симптомов у 40% новых зараженных коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время онлайн-совещания с российским президентом Владимиром Путиным.

Попова указала на рост количества бессимптомных больных COVID-19. Если раньше их было 12–15%, то с начала апреля таких пациентов уже 40%. Информацией об этом поделились "Известия".

"В структуре вчерашних выявлений 22% — это внебольничные пневмонии, 25% — это острые респираторные вирусные заболевания и 40% — это люди, у которых клиники нет", — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, из 74 очагов, которые уже были зафиксированы, 55% относятся к медицинским учреждениям. Она также отметила, что заболевают пневмонией примерно 5% тех, у кого был контакт с больными.