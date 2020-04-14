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2:06   14 Апреля 2020
Общество

Петербургский каршеринг прекратил свою работу до 30 апреля

Петербургский каршеринг прекратил свою работу до 30 апреля

Решение прекратить работу услуг каршеринга в Санкт-Петербурге была принято городским правительством.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором сказано о прекращении работы каршеринга на территории города до 30 апреля. Данные действия приняты для уменьшения вероятности распространения коронавируса по Северной столице. Ограничение на аренду временных автомобилей уже действует и в Москве.

Александр Беглов активно борется с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге. В городе до 30 апреля действует режим самоизоляции. Все культмассовые мероприятия отменены. По данным стопкоронавирус.рф, количество заболевших в стране выросло до 18 328 человек.

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Автор: Василий Пименов
#беглов #каршеринг #коронавирус

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