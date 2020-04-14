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1:40   14 Апреля 2020
Общество

Вестибюли 20 станций московского метро закроют из-за низкой нагрузки

Вестибюли 20 станций московского метро закроют из-за низкой нагрузки

Метро Москвы временно прекращает работу двух десятков вестибюлей из-за низкой нагрузки. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Московский метрополитен с 14 апреля временно закроет ряд вестибюлей двадцати наименее востребованных станций.

Однако сами станции продолжат свою работу. Вход в метро, а также выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли.

В частности, закроются вестибюли "Черкизовской" и станции "Площадь Гагарина" МЦК: через каждый из них проходят менее 15 человек в час. Также будет закрыт вестибюль "Пионерской": вместо 2,7 тысяч человек в день здесь стало проходить чуть более 350.

В сообщении подчеркивается, что движение поездов в метро продолжается по графику рабочего дня, несмотря на более чем 80-процентное снижение пассажирского потока.

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Автор: Яна Либерман
#метро #коронавирус

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