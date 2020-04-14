Террористы обстреляли населенный пункт Мизназ в сирийской провинции Идлиб

Члены запрещенного бандформирования совершили нападение на населенный пункт в провинции Идлиб, сообщил контр-адмирал Олег Журавлев.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о продолжении работы по поиску невоенного разрешения конфликта и оказанию всесторонней помощи сирийскому народу в восстановлении мирной жизни. Об этом заявил руководитель Центра контр-адмирал Олег Журавлев в ходе традиционного брифинга.

Он уточнил, что за прошедшие сутки гуманитарных акций не проводилось. За все время Россия поставила мирным сирийцам более четырех тонн гуманитарного груза. Военные медики Минобороны РФ оказали помощь более 132 тыс. жителям республики.

Также известно о совместном российско-турецком патрулировании по маршрутам в провинции Хасака и воздушном патрулировании территории рядом с аэродромом "Квайрес".

По словам Журавлева, российские военные зафиксировали один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Идлиб. Нападение совершили члены запрещенной в России террористической группировки "Хайят-Тахрир аш-Шам" (подконтрольные запрещенной на территории РФ группировке "Джебхат ан-Нусра").