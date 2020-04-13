The National Interest высоко оценил меры по борьбе с коронавирусом в России

Американский журнал The National Interest положительно оценил меры российского правительства по противодействию коронавирусу и сравнил их с действиями других государств по этому направлению.

Общее количество инфицированных новым типом коронавирусной инфекции в России достигло 18 328 человек. За сутки COVID-19 был выявлен у 2558 новых пациентов. В Москве количество зараженных превысило 11 тысяч человек, сообщает в своем материале издание "ПолитРоссия".

Ежедневно публикуемая столичным оперштабом информация касательно ситуации с пандемией в России пока еще не очень утешительная. Чтобы сдержать темпы распространения вируса, в Москве были приняты все необходимые меры, в том числе запуск системы пропусков для поездок граждан на личном автомобиле и такси. Кроме того, были выписаны первые штрафы нарушителям. Самоизоляция стала причиной тяжелого финансового положения россиян, из которого они не знают, как выходить.

Помимо российских СМИ, которые публикуют информацию об общественных настроениях и реакциях граждан на меры по борьбе с пандемией, этим занимаются обозреватели и корреспонденты зарубежных изданий.

Например, американское издание The National Interest, которое посвятило целый обзорный материал мерам российских властей, принятых для сдерживания распространения инфекции. Авторы материалы попытались выделить сильные и слабые стороны.

По словам политолога Джуди Твигг, плюсом является огромное число больничных коек, которое было бы непропорциональным для обычной ситуации, но актуальным для нынешней. Еще одной сильной стороной России обозреватели считают опыт и высокий профессионализм медиков, в том числе в регионах. А решение в кратчайшие сроки переоборудовать часть медучреждений под прием инфицированных, в отличие от США, было принято вовремя.

Что касается слабых сторон, то, по мнению иностранных журналистов, одна их них — устаревшее оборудование и возможный недостаток узкопрофильных медработников, в частности, пульмонологов, анестезиологов и реаниматологов.

Внимание авторов материала также привлек и тот факт, что многие врачи сами находятся в группе риска из-за возраста, что не может не внушать тревогу насчет их здоровья. Обозреватели NI напомнили, что в Италии и Испании ситуация существенно ухудшилась, когда все больше медиков начали заражаться коронавирусом.

Сравнивая меры, принимаемые для борьбы с новой инфекцией администрацией американского лидера, Твигг положительно оценивает российские действия по этому направлению. Она напомнила, что успех во многом зависит от того, насколько быстро страна справится с пиком заболеваемости.

Самоизоляция в этой повестке нужна как раз для того, чтобы все закончилось как можно быстрее. Тот факт, что не только Россия, но и наиболее "либеральные" государства поняли это и пошли по примеру Китая, ужесточив меры, позволяет сделать оптимистичный прогноз.