Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Турция продолжает заражать ливийский народ коронавирусом

Турция продолжает заражать ливийский народ коронавирусом

 Макрон продлил ограничения на передвижение по Франции из-за коронавируса

Макрон продлил ограничения на передвижение по Франции из-за коронавируса
Кадыров: "Эхо Москвы" и "Новая газета" несут одинаковую чушь против народа Чечни

Кадыров: "Эхо Москвы" и "Новая газета" несут одинаковую чушь против народа Чечни

 Главы МИД России и Египта обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Главы МИД России и Египта обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Сатановский объяснил позицию России при заключении сделки ОПЕК+

Сатановский объяснил позицию России при заключении сделки ОПЕК+

 Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС

Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС
Турция продолжает заражать ливийский народ коронавирусом

Турция продолжает заражать ливийский народ коронавирусом

 Макрон продлил ограничения на передвижение по Франции из-за коронавируса

Макрон продлил ограничения на передвижение по Франции из-за коронавируса
Кадыров: "Эхо Москвы" и "Новая газета" несут одинаковую чушь против народа Чечни

Кадыров: "Эхо Москвы" и "Новая газета" несут одинаковую чушь против народа Чечни

 Главы МИД России и Египта обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Главы МИД России и Египта обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Сатановский объяснил позицию России при заключении сделки ОПЕК+

Сатановский объяснил позицию России при заключении сделки ОПЕК+

 Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС

Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС
23:00   13 Апреля 2020
Общество

Турция продолжает заражать ливийский народ коронавирусом

Турция продолжает заражать ливийский народ коронавирусом

Число заболевших коронавирусом увеличилось в Ливии до 25 человек.

Один пациент с коронавирусом умер в Ливии 2 апреля. Об этом сообщает издание Libya Herald.

Все страны мира закрыли авиасообщение и большинство не перевозят пассажиров, но это не мешает Турции "заражать" Ливию, поставляя боевиков из сирийского Идлиба через турецкую столицу, где коронавирусом заражены более 55 тысяч человек. Первый заболевший COVID-19 появился в Ливии 24 марта.

Триполи и Мисурата стали главными городами, в которые поставляются турецкие наемники, именно они и являются основным очагом распространения инфекции в стране. Главы регионов, находящихся в соседстве с Мисуратой, заявили, что отменяют транспортное сообщение с городом. Об этом сообщает ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#турция #ливия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...