Турция продолжает заражать ливийский народ коронавирусом

Число заболевших коронавирусом увеличилось в Ливии до 25 человек.

Один пациент с коронавирусом умер в Ливии 2 апреля. Об этом сообщает издание Libya Herald.

Все страны мира закрыли авиасообщение и большинство не перевозят пассажиров, но это не мешает Турции "заражать" Ливию, поставляя боевиков из сирийского Идлиба через турецкую столицу, где коронавирусом заражены более 55 тысяч человек. Первый заболевший COVID-19 появился в Ливии 24 марта.

Триполи и Мисурата стали главными городами, в которые поставляются турецкие наемники, именно они и являются основным очагом распространения инфекции в стране. Главы регионов, находящихся в соседстве с Мисуратой, заявили, что отменяют транспортное сообщение с городом. Об этом сообщает ФАН.