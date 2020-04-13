Кадыров: "Эхо Москвы" и "Новая газета" несут одинаковую чушь против народа Чечни

Глава Чеченской Республики резко раскритиковал деятельность главных оппозиционных СМИ России. В своем телеграм-канале лидер Чечни сравнял "Эхо Москвы" и "Новую" и назвал СМИ диверсантами.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не видит разницы между "Новой газетой" и радио "Эхо Москвы". Кадыров назвал материалы оппозиционных СМИ о Чечне чушью. Об этом он написал в своем официальном канале в Telegram.

"... разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики!", — написал Кадыров.

Глава Чеченской Республики напомнил также о заграничном финансировании оппозиционной прессы. Об этом он сообщил в предыдущем посте, говоря о "Новой газете". Деятель заметил, что СМИ заручилось одновременной поддержкой из-за рубежа и в "Газпроме". В новой публикации Кадыров отмечает, что имел в виду радио "Эхо Москвы", однако особой разницы в политике оппозиционных изданий не видит.