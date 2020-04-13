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21:20   13 Апреля 2020
Общество

Макрон продлил ограничения на передвижение по Франции из-за коронавируса

Макрон продлил ограничения на передвижение по Франции из-за коронавируса

Французский президент Эммануэль Макрон распорядился о продлении ограничений на передвижение по Франции из-за пандемии нового коронавируса.

Режим продлится до 11 мая.

В ходе телевизионного обращения он заявил, что во Францию возвращается надежда, однако "госпитали переполнены". По его словам,по этой причине Франция продолжит усилия по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, в ходе грядущих четырех недель введенные властями меры должны сохраняться, но не ослабляться или усиливаться.

Макрон отметил, что Франция не была достаточно готовой к данному кризису.

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Автор: Юлия Яковлева
#франция #макрон #коронавирус

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