Макрон продлил ограничения на передвижение по Франции из-за коронавируса

Французский президент Эммануэль Макрон распорядился о продлении ограничений на передвижение по Франции из-за пандемии нового коронавируса.

Режим продлится до 11 мая.

В ходе телевизионного обращения он заявил, что во Францию возвращается надежда, однако "госпитали переполнены". По его словам,по этой причине Франция продолжит усилия по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, в ходе грядущих четырех недель введенные властями меры должны сохраняться, но не ослабляться или усиливаться.

Макрон отметил, что Франция не была достаточно готовой к данному кризису.