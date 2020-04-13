Макрон продлил ограничения на передвижение по Франции из-за коронавируса
Французский президент Эммануэль Макрон распорядился о продлении ограничений на передвижение по Франции из-за пандемии нового коронавируса.
Режим продлится до 11 мая.
В ходе телевизионного обращения он заявил, что во Францию возвращается надежда, однако "госпитали переполнены". По его словам,по этой причине Франция продолжит усилия по борьбе с распространением коронавируса.
По его словам, в ходе грядущих четырех недель введенные властями меры должны сохраняться, но не ослабляться или усиливаться.
Макрон отметил, что Франция не была достаточно готовой к данному кризису.