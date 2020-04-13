Главы МИД России и Египта обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонную беседу с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

Главы МИД Российской Федерации и Египта 13 апреля обсудили в телефонном разговоре обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе в Сирии и Ливии. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Также стороны обменялись мнениями о палестино-израильском урегулировании.

Шукри и Лавров подтвердили намерение укреплять российско-египетское взаимодействие в урегулировании конфликтов, существующих на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, главы МИД РФ и Египта обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества.