Представители религиозных общин Архангельска призвали найти поджигателей синагоги

Злоумышленники, попытавшиеся поджечь синагогу, должны быть наказаны по закону, считают представители религиозных общин Архангельска.

Поджег "Звезды Севера" произошел в ночь с 12 на 13 апреля. По данным правоохранителей, неизвестный мужчина проник на территорию синагоги и развел там огонь.

Власти города осудили поступок злоумышленника, назвав его неуважительным по отношению к религии. Депутат "Единой России" Александр Дятлов на собрании партии заявил о необходимости как можно скорее отыскать и наказать преступника, передает Федеральное агентство новостей.

Действия неизвестного поджигателя осудили и представители РПЦ. Они призвали правоохранительные органы выявить человека, который посмел посягнуть на святые чувства жителей Архангельска.