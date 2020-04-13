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20:59   13 Апреля 2020
Общество

Представители религиозных общин Архангельска призвали найти поджигателей синагоги

Представители религиозных общин Архангельска призвали найти поджигателей синагоги

Злоумышленники, попытавшиеся поджечь синагогу, должны быть наказаны по закону, считают представители религиозных общин Архангельска.

Поджег "Звезды Севера" произошел в ночь с 12 на 13 апреля. По данным правоохранителей, неизвестный мужчина проник на территорию синагоги и развел там огонь.

Власти города осудили поступок злоумышленника, назвав его неуважительным по отношению к религии. Депутат "Единой России" Александр Дятлов на собрании партии заявил о необходимости как можно скорее отыскать и наказать преступника, передает Федеральное агентство новостей

Действия неизвестного поджигателя осудили и представители РПЦ. Они призвали правоохранительные органы выявить человека, который посмел посягнуть на святые чувства жителей Архангельска. 

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Автор: Борис Нестеров
#архангельск #поджог #синагога

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