Член ОП РФ из Башкирии подозревает Навального в организации спам-рассылки о COVID-19

Сотрудники признанного иноагентом ФБК и сторонники его главы Алексея Навального могут быть причастны к рассылке с просьбами денег от имени врачей РКБ им. Куватова в Уфе, заявил член ОП РФ из Башкирии Ростислав Мурзагулов.

Спам-рассылка практически атаковала жителей Башкирии, в ней говорилось о недополучении препаратов и должного лечения заразившимися коронавирусом врачами. Сообщения были отправлены от лица эндокринолога РКБ им. Куватова Юлии Якуповой, которая впоследствии опровергла эти данные.

Член Общественной палаты России Ростислав Мурзагулов уверен, что виновниками произошедшего являются сотрудники Алексея Навального. По его словам, это очередная попытка раскачать правительство, а также запугать людей и вывести их на улицы в такое трудное время. Неудивительно, ведь у сторонников блогера затяжной конфликт с главой Башкирии Радием Хабировым. Он принимал участие в создании закона об иноагентах.

На массовую рассылку также обратил внимание глава ФЗНЦ Александр Малькевич, который опубликовал несколько примеров таких фейков. Однако провокации "навальнистов" не увенчались успехом, пишет Федеральное агентство новостей.