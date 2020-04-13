Член ОП РФ из Башкирии подозревает Навального в организации спам-рассылки о COVID-19

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Макрон продлил ограничения на передвижение по Франции из-за коронавируса

Макрон продлил ограничения на передвижение по Франции из-за коронавируса

 Представители религиозных общин Архангельска призвали найти поджигателей синагоги

Представители религиозных общин Архангельска призвали найти поджигателей синагоги
Кадыров: "Эхо Москвы" и "Новая газета" несут одинаковую чушь против народа Чечни

Кадыров: "Эхо Москвы" и "Новая газета" несут одинаковую чушь против народа Чечни

 Главы МИД России и Египта обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Главы МИД России и Египта обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Сатановский объяснил позицию России при заключении сделки ОПЕК+

Сатановский объяснил позицию России при заключении сделки ОПЕК+

 Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС

Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС
Макрон продлил ограничения на передвижение по Франции из-за коронавируса

Макрон продлил ограничения на передвижение по Франции из-за коронавируса

 Представители религиозных общин Архангельска призвали найти поджигателей синагоги

Представители религиозных общин Архангельска призвали найти поджигателей синагоги
Кадыров: "Эхо Москвы" и "Новая газета" несут одинаковую чушь против народа Чечни

Кадыров: "Эхо Москвы" и "Новая газета" несут одинаковую чушь против народа Чечни

 Главы МИД России и Египта обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Главы МИД России и Египта обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Сатановский объяснил позицию России при заключении сделки ОПЕК+

Сатановский объяснил позицию России при заключении сделки ОПЕК+

 Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС

Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС
20:57   13 Апреля 2020
Общество

Член ОП РФ из Башкирии подозревает Навального в организации спам-рассылки о COVID-19

Член ОП РФ из Башкирии подозревает Навального в организации спам-рассылки о COVID-19

Сотрудники признанного иноагентом ФБК и сторонники его главы Алексея Навального могут быть причастны к рассылке с просьбами денег от имени врачей РКБ им. Куватова в Уфе, заявил член ОП РФ из Башкирии Ростислав Мурзагулов.

Спам-рассылка практически атаковала жителей Башкирии, в ней говорилось о недополучении препаратов и должного лечения заразившимися коронавирусом врачами. Сообщения были отправлены от лица эндокринолога РКБ им. Куватова Юлии Якуповой, которая впоследствии опровергла эти данные.

Член Общественной палаты России Ростислав Мурзагулов уверен, что виновниками произошедшего являются сотрудники Алексея Навального. По его словам, это очередная попытка раскачать правительство, а также запугать людей и вывести их на улицы в такое трудное время. Неудивительно, ведь у сторонников блогера затяжной конфликт с главой Башкирии Радием Хабировым. Он принимал участие в создании закона об иноагентах.

На массовую рассылку также обратил внимание глава ФЗНЦ Александр Малькевич, который опубликовал несколько примеров таких фейков. Однако провокации "навальнистов" не увенчались успехом, пишет Федеральное агентство новостей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#навальный #башкирия #фейки #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...