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Кадыров: "Эхо Москвы" и "Новая газета" несут одинаковую чушь против народа Чечни

Кадыров: "Эхо Москвы" и "Новая газета" несут одинаковую чушь против народа Чечни

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20:41   13 Апреля 2020
Политика

Чечня будет бороться с вбросами "Новой газеты" о коронавирусе в России

Чечня будет бороться с вбросами "Новой газеты" о коронавирусе в России

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров возмутился античеченской травлей, опубликованной в материале "Новой газеты". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, Чечня, как и весь мир, находится на пороге большой беды, связанной с распространением коронавируса. В это время "Новая газета" устраивает провокации и пишет античеченские материалы. Глава республики возмущен, почему ФСБ не реагирует на противозаконные действия издания.

"Иностранная агентура, прикрываясь якобы свободой слова, пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы",  — пишет Рамзан Кадыров.

Глава республики подытожил, что будет бороться с фальсификацией "Новой" о коронавирусе в РФ.

Ранее "Новая газета" выпустила материал о том, что происходит с коронавирусом в Чечне. До этого либеральное издание не раз было замечено в публикации фейков. В начале апреля "Новая" выпустила вброс о ситуации с коронавирусом в ЗАТО в Мурманской области, за что власти пригрозили подать на издателей в суд. Также "Новая газета" подозревается в подготовке фейков для оправдания хищений по делу "Седьмой студии" и режиссера Кирилла Серебренникова, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

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Автор: Руслан Неглинный
#кадыров #чечня #новая газета

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