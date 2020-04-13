Лукашенко призвал бороться за жизнь, назвав ситуацию в Белоруссии "психозом"

Глава Белоруссии Александр Лукашенко обратился к зараженным коронавирусной инфекцией гражданам страны, призвав их не опускать руки и продолжать бороться за жизнь.

По словам Лукашенко, множество пациентов из-за "коронавирусного психоза" опускают руки и перестают бороться с опасным заболеванием. Глава Белоруссии призвал не поддаваться депрессивным настроениям и настроиться на позитивный лад, сообщает "Царьград".

Белорусский президент также заверил, что никто в стране не умрет от коронавируса.

За минувшие сутки на территории Белоруссии было выявлено 352 новых случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране на сегодняшний день превысило 2,5 тысячи человек.

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