Кондрашов призвал коллег с телевидения подавать пример россиянам соблюдением дистанции

Телевизионные репортеры должны соблюдать меры предосторожности на фоне пандемии коронавируса, подавая правильный пример зрителям, заявил журналист Александр Кондрашов.

По его словам, вся Россия уже три недели живет практически в новом мире из-за ситуации с коронавирусом. Улицы опустели, а новости о распространении инфекции все больше пугают россиян. Разумеется, телевизионные шоу поддерживают эту тему, приглашая на обсуждение различных экспертов и гостей. Кондрашов заявил, что ему хочется "оштрафовать" тех, кто, находясь в студии, не соблюдает дистанцию, говоря о карантине и самоизоляции. Он считает, что журналисты должны подавать пример телезрителям, пишет "Литературная газета".

Он также обратил внимание на то, что не все телеведущие могут перестроиться на такую работу. Невозможно слышать обсуждение пандемии с той интонацией, с которой раньше обсуждали "какую-нибудь Диану Шурыгину", подчеркнул журналист. При это он указывает на хорошую работу Александра Гордона в передаче "Док-Ток", на фоне которого его соведущая Ксения Собчак выглядит "чужеродно". Кондрашов напоминает коллегам, что телевизор должен быть полезен зрителям как источник зримой информации и произведений искусства в области кино. Телевидение не является бизнесом "по выкачиванию рекламных денег", заключил он.

Количество больных COVID-19 в России составляет 18 328 человек. По данным оперативного штаба, врачи вылечили около полутора тысяч пациентов. Актуальная информация о ситуации с коронавирусом представлена на сайте стопкоронавирус.рф.