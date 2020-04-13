Самыми эффективными депутатами РФ стали Крашенинников, Макаров и Никонов

Три депутата из "Единой России" возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" по итогам первого квартала 2020 года, сообщается в исследовании политологов Дмитрия Гусева и Алексея Мартынова.

Самыми эффективными депутатами Госдумы за период с января по март 2020 года стали глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и глава комитета палаты по образованию и науке Вячеслав Никонов, сообщает ТАСС.

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов покинул свое место в тройке, переместившись на четвертое место.

В список десяти самых эффективных депутатов вошла и Валентина Терешкова, депутат от "Единой России". Из топ-10 эффективных депутатов Госдумы по индексу народного голосования у нее самый низкий процент, но она оказалась на втором месте по частоте цитируемости.