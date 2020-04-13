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20:08   13 Апреля 2020
Общество

Итальянцы разочаровались в ЕС на фоне гуманитарной помощи России

Итальянцы разочаровались в ЕС на фоне гуманитарной помощи России

Граждане Италии перестали верить в идею Евросоюза, поскольку объединение не оказало своевременной помощи во время пандемии коронавирусной инфекции. В свою очередь, в ЕС осуждают Россию за помощь Италии, так как на фоне РФ его заслуги теряют свой вес.

Журналисты издания News.ru пообщались с итальянцами, чтобы узнать, что они думают об усилиях со стороны Москвы и Брюсселя. Так, по словам домохозяйки Мары Шимми, она оказалась разочарованной поведением стран ЕС на фоне пандемии. В интервью изданию специалист по коммуникациям в ассоциации стартапов Марко Небулони также подчеркнул, что в текущей эпидемиологической обстановке Брюссель проявил себя не лучшим образом.

"В Италии ни одна крупная политическая партия не поддерживает тезисы Европейского центрального банка", — заявил Небулони.

Отметим, в настоящее время в Италии зафиксировано более 152 тыс. человек, инфицированных коронавирусом. Как сообщает телеканал "360", в стране усилили контроль за соблюдением режима самоизоляции. Власти контролируют все автодороги и трассы между городами.

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Автор: Ирина Большунова
#ес #общество #коронавирус

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