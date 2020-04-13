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19:38   13 Апреля 2020
Политика

Коррупция в Сирии препятствует развитию российского бизнеса

Коррупция в Сирии препятствует развитию российского бизнеса

Россия должна избавить Сирию от коррупционеров, как когда-то спасла ее от угрозы терроризма, считает политолог Иван Аркатов. В интервью Федеральному агентству новостей он отметил роль Москвы в восстановлении экономики ближневосточной страны.

В 2015 году Россия помогла официальному Дамаску разгромить запрещенную в РФ организацию "Исламское государство". Теперь ближневосточная страна встала на рельсы послевоенного восстановления. 

Российский бизнес мог бы помочь Сирии в этот непростой для государства период. Однако власти республики не спешат с принятием мер для его развития. Например, в ближневосточной стране по-прежнему высокий уровень коррупции, который создает значительные препоны для появления и развития предприятий, заявил политолог Иван Аркатов. 

"Коррупция в Сирии, особенно на уровне правительства — одна из самых больших проблем для России. Мы вкладываем в сирийскую экономику существенные деньги, однако результатов мы не видим", — отметил эксперт.

В интервью Федеральному агентству новостей специалист сравнил нынешний уровень коррупции в САР (Сирийской Арабской Республике) с терроризмом. Кроме того, Аркатов напомнил об обещании сирийских властей бороться с этой проблемой. 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сирия #экономика #аркатов

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