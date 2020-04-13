Лебедев взял постояльцев своего отеля в Крыму в заложники во время пандемии

Бывший глава оборонного ведомства Украины, владелец коммерческой недвижимости в Крыму Павел Лебедев не пожелал сделать бизнес-паузу на время карантина по коронавирусу и угрожает уголовным преследованием осуждающим его действия журналистам.

Лебедев владеет отелем "Аквамарин" в Севастополе. 27 марта Роспотребнадзор распорядился, чтобы постояльцы этого отеля не выходили на улицу в течение двух недель, так как одна из гостей, 17-летняя девушка из Великобритании, заражена коронавирусной инфекцией.

Однако вскоре в СМИ появились сообщения о том, что администрация отеля выгоняет людей из номеров, несмотря на карантин. Постояльцев не обеспечивают водой и питанием, блокируют ключ-карты. За неуплату гостям грозят выселением. Об этом пишет Nation News.

Как заявил главный редактор PolitRussia Руслан Осташко, Лебедев, поняв, что на карантине денег заработать не получится, решил "прессовать" постояльцев.

Вскоре после заявления Осташко в Сети появилась статья о том, что главред PolitRussia "может оказаться в тюрьме" за фейковые заявления. К слову, появился материал с угрозами на сайте, который даже не является зарегистрированным СМИ. Сайт этот является точной копией известного и уважаемого в Севастополе ресурса "Форпост". Сайт с таким же названием понадобился Лебедеву для того, чтобы переманивать читателей. Там экс-глава минобороны Украины публикует материалы, восхваляющие его "скромную" персону. Официально портал не является средством массовой информации, поэтому в суд на него подать не получится. Информации об авторах материалов на ресурсе тоже нет.