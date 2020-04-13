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 Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС

Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС
19:23   13 Апреля 2020
Весь мир

Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС

Мисмари: Турция способствует распространению COVID-19, поставляя боевиков ПНС

Анкара продолжает поставлять наемников Сирийской Арабской Республики так называемому Правительству национального согласия Ливии, игнорируя угрозу распространения нового типа коронавируса и все международные договоренности, достигнутые в РФ и ФРГ.

Такое высказывание сделал официальный спикер Ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмад Мисмари, сообщило Федеральное агентство новостей.

По словам представителя ЛНА, все государства мира объявили о запрете авиационных перевозок граждан. Работа всех аэродромов приостановлена. Соединенные Штаты Америки заморозили несколько тысяч рейсов. Однако воздушная гавань Турции продолжает перебрасывать большие группы радикалов в аэропорты Ливии. Тем самым турки завозят на территорию североафриканского государства новый тип коронавируса. На сегодняшний день в Мисурате зарегистрировано десять случаев инфицирования COVID-19.

Силы фельдмаршала Халифы Хафтара каждый день фиксируют перевозки террористов из Турции, за последние пару дней судно Анкары доставило в порт Триполи 1,5 тысячи боевиков. Еще несколько поставок были замечены 9 и 10 апреля.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #политика #ливия #лна #коронавирус

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