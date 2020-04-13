Атака на миллионы долларов. Кому выгодно нарушить работу mos.ru

Утром 13 апреля злоумышленники нарушили работу портала мэрии Москвы, оформляющего цифровые пропуска горожанам. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по борьбе с коронавирусом.

В штабе не сомневаются, что атака шла, в том числе из-за рубежа. Эксперты поделились с «Политикой Сегодня» версиями, кто хочет лишить москвичей возможности законно передвигаться по городу.

Обычно таким инструментом, как бот-атака или DDoS-атака, пользуются, чтобы вывести из строя сайт конкурента. При этом создается искусственный трафик: увеличивается количество запросов так, что сервер не успевает обрабатывать полученные данные. В результате его страницы начинают медленнее загружаться.

С помощью подобных атак можно не только «подвесить» ресурс, но и украсть данные пользователей. По словам хакера Александра Варского, для таких махинаций могут использоваться любые незащищенные компьютеры в мире. В том числе «зараженные» скрытыми программами персональные устройства москвичей.

«Такие атаки бывали раньше поводом похулиганить, но тогда и интернет был меньше раз в тысячу, — вспоминает Александр Варской. — Можно было за тысячу баксов задидосить [от аббревеатуры DDoS — прим. ред.] что-нибудь ради развлечения или мелкого щенячьего шантажа».

Собеседник «Политики Сегодня» заверил, что в 2020-ом году 12-часовая атака на mos.ru стоит «несколько миллионов долларов». А главный разработчик новой версии президентского сайта kremlin.ru Артем Геллер поведал, что их ресурс ежедневно противостоит злоумышленникам.

«Сайт президента изо дня в день атакуется. И иностранцами, и российскими — всеми подряд, — рассказывает эксперт в области IT. — Тут все зависит от интенсивности атаки. Потому что атаки есть настолько массивные, что они могут завалить все что угодно на определенное время».

Отвечая на вопрос, кому такое «нападение» может быть выгодно, политолог из МГУ Андрей Сидоров допускает, что настроенным против России украинцам.

«Оттуда сейчас идет основная масса атак такого рода. И делают они это неосмысленно. Просто нагадить, извините», — рассуждает Сидоров.

По мнению декана факультета мировой политики, это не организованный властями Украины процесс, а баловство простых граждан на фоне антироссийских выступлений. Соединенные Штаты, которых аналитики привыкли подозревать в подобной деятельности, ни при чем — считает политолог.

«Зачем это нужно Америке? В принципе, и оттуда тоже могут люди выступать, но американцы организовали бы что-то помасштабнее», — делится своими предположениями Александр Сидоров.

Есть и другая версия. Специалист по информационной безопасности Александр Варской считает, что атаковать mos.ru могли критические настроенные к инициативам столичной администрации граждане:

«Я точно уверен, что это внутренний игрок. И точно уверен, что это политический игрок».

Эксперт не исключает, что на этом хакеры не остановятся, но убежден, что у мэрии достаточно ресурсов, чтобы отражать все атаки.

Цифровые пропуска стали вынужденной мерой из-за роста случаев заражения коронавирусом — в столице число заболевших COVID-19 превысило десять тысяч. Пропускной режим вводится в Москве и Московской области с 15 апреля. Москвичам будет необходимо заказать такой пропуск на mos.ru для поездок на работу и в медицинские учреждения. В личных целях жители столицы смогут выезжать из дома не чаще двух раз в неделю.