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18:59   13 Апреля 2020
Весь мир

Опрос ФЗНЦ показал, что рейтинг Асада упал на фоне коррупции и плохой экономики

Опрос ФЗНЦ показал, что рейтинг Асада упал на фоне коррупции и плохой экономики

Фонд защиты национальных ценностей опубликовал исследование общественного мнения граждан Сирийской Арабской Республики, которое показало, что у главы государства Башара Асада снижается рейтинг на фоне коррупции и экономического состояния в стране.

Такое высказывание сделал глава ФЗНЦ журналист Александр Малькевич, сообщило Федеральное агентство новостей.

Опрос фонда проводился с 31 марта по 12 апреля по методу программного телефонного интервью носителями языка. По итогам исследования выяснилось, что сирийцы не видят положительных изменений в своей жизни. На выборах 2021 года Асаду готовы оказать поддержку лишь 32% респондентов.

По словам главы руководителя ФЗНЦ, значительное уменьшение рейтинга государственного лидера САР обусловлено укрепившимися в высших эшелонах власти и близком круге Асада коррупцией и кумовством. Это привело к существенно низкому уровню жизни: в государстве присутствует безработица, проблемы с электропитанием и нехватка продуктов.

Возможная угроза возрождения боевиков сочетается с поднявшимся уровнем преступности, которая логично стремится во власть. Если в условиях вооруженного конфликта граждане были готовы мириться с плохой экономикой в обмен на безопасность, то с приходом мира запросы сирийцев возросли, отметил Малькевич.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #экономика #политика

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