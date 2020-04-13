Академик Малеев объяснил, почему развитие эпидемии COVID-19 в РФ зависит от других стран

Предсказать, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса, очень сложно, польку в страну еще возвращаются россияне из-за рубежа, и неизвестно, когда пандемия закончится других странах, рассказал академик РАН Виктор Малеев.

Эпидемия коронавируса в России может закончиться в июне, но это при самом оптимистичном прогнозе, уточнил Малеев. По его словам, никакие ученые пока не могут составить этот прогноз, потому что есть такие регионы, как, например, Африка и Индия, где уровень гигиены и медицины достаточно низкий. Кроме того, в некоторых развитых странах медицина находится на высоком уровне, но в них эпидемия еще не достигла пика, поэтому делать какие-то прогнозы пока рано, рассказал академик в беседе с "Парламентской газетой".

Насколько быстро завершится эпидемия COVID-19 в РФ будет зависеть от того, насколько добросовестно россияне будут соблюдать меры предосторожности, заключил Малеев.