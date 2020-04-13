Сатановский объяснил позицию России при заключении сделки ОПЕК+

Спустя месяц, после провала мартовских переговоров в формате ОПЕК+, в мире сложилась совершенно новая политико-экономическая реальность, в которой Москва исходила из текущих потребностей.

Об этом в программе «Право знать» в эфире телеканала ТВЦ заявил востоковед, политолог Евгений Сатановский, комментируя заключение Россией и Саудовской Аравией соглашения об ограничении объемов нефтедобычи.

Эксперт также напомнил, что провал переговоров по сделке ОПЕК+ 6 марта привел к обвалу мировых цен на нефть. В тот момент, по его словам, решение Москвы о выходе из переговоров было понятным и оправданным, так как Саудовская Аравия вела себя, как рэкетир – Эр-Рияд требовал, чтобы Россия в одностороннем порядке сократила добычу нефти, проявляя при этом явное намерение увеличить свою долю рынка.

Президент России Владимир Путин, добавил Сатановский, никогда не поддается на шантаж и давление, и не идет на уступки в подобных ситуациях.

«Его (Путина) очень трудно обмануть, практически невозможно продавить и шантажировать. На старых переговорах принц (Мухаммед бен Салман) нас шантажировал со всей простотой своей бедуинской жизни, «наехал» на нас. А мы выдали свои разумные предложения», — напомнил эксперт.

Месяц спустя, по его словам, в мире сложилась совершенно другая политическая и экономическая реальность, в которой Москва продемонстрировала способность «не упираться рогом». Именно эта характеристика, по словам Сатановского, является одной из уникальных особенностей российского лидера.

«Путин никогда не упирается в ситуациях, когда, что называется, взыграло ретивое. И этим он отличается от очень многих, того же Обамы и европейцев, которые мрут от коронавируса, но вводят против нас новые санкции. И сейчас он принял решение, которое нужно принять сегодня, а не вчера», — объяснил политолог.

При этом Сатановский обратил внимание, что действия США, чья сланцевая отрасль особенно сильно пострадала в результате разрыва сделки ОПЕК+ в начале марта, помогли выявить сторону, которая несет ответственность за обвал мирового рынка нефти.

Президент США Дональд Трамп вел переговоры не с саудовским принцем, которого считали инициатором развала предыдущего соглашения, а с королем Саудовской Аравии.

«Идея о том, что Путин хотел разорить сланцевиков американских – ну, то-то саудовцы так взбеленились, когда им сказали, что они виноваты», - подчеркнул Сатановский, слова которого приводит ФБА «Экономика Сегодня».

Напомним, новое соглашение в формате ОПЕК+ обязывает стороны в течение мая-июня 2020 года сократить объем добычи нефти до уровня октября 2018 года.