Чулпан Хаматова заявила о невозможности электронных площадок заменить живых учителей

Пандемия коронавируса привела к тому, что на сегодня многие виды деятельности пришлось приостановить. Наиболее сложная ситуация наблюдается в школах, ученики которых вынуждены получать образование, не выходя из квартир.

Данный весьма актуальный вопрос был затронут во время пресс-конференции медиагруппы «Патриот», получившей название «Итоги дистанционного обучения. Как закончится учебный год для школ и вузов».

Одной из участниц мероприятия стала российская актриса, общественный деятель, соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова. Многодетная мама призналась, что в учебу старших дочерей она не вмешивается, но, помогая младшей, сталкивается с многочисленными трудностями, главным образом технического характера.

«Все висит. Очень много времени уходит на то, чтобы войти в конференцию, услышать нормальный звук и потом увидеть видео. Мы входим по три-пять раз», – сетует артистка на недоработки таких виртуальных платформ, как Zoom и «Электронный дневник».

Также Чулпан Хаматова выразила уважение учителям, которые очень ответственно подходят к своей работе, рассылая учебные материалы по электронной почте и мобильным мессенджерам. Однако технические проблемы не позволяют в полной мере выполнять те задания, которые приходят. И это, в свою очередь, в очередной раз демонстрирует, что дистанционное обучение не может заменить живых преподавателей, к оплате труда которых у артистки есть ряд вопросов.

«Я считаю, что медицина и образование должны быть приоритетами нашей страны, вообще любой страны, которая считает себя цивилизованной. Эти люди должны получать самые большие зарплаты», – добавила Хаматова.

Ранее появилась информация, что российские школы могут досрочно закончить учебный год. Данная инициатива коснется учеников с первого по восьмой классы.