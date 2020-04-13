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 Премьер Сирии Имад Хамис перепродает дешевую нефть Турции, ухудшая собственную экономику

Премьер Сирии Имад Хамис перепродает дешевую нефть Турции, ухудшая собственную экономику
17:58   13 Апреля 2020
Весь мир

Премьер Сирии Имад Хамис перепродает дешевую нефть Турции, ухудшая собственную экономику

Премьер Сирии Имад Хамис перепродает дешевую нефть Турции, ухудшая собственную экономику

Правительство Сирии во главе с премьером Имадом Хамисом использует продажу нефти страны в Турцию для обогащения. Официально у Дамаска нет взаимоотношений с Анкарой.

Чтобы оказать поддержку в тяжелый для экономики Сирии период, Иран вызвался поставлять собственную нефть по более доступной для жителей цене. Правительство Сирии во главе с премьером Хамисом не передает черное золото населению в полном объеме, перепродавая нефть Анкаре: компаниям, принадлежащим сыну президента Турции Неджметтину Билалу Эрдогану.

Официально Анкара и Дамаск не поддерживают никаких взаимоотношений, так как Турция оказывает содействие группам боевиков "сирийской оппозиции" в Идлибе. Но видимо, узких структур и договоренностей это не коснулось, сообщает ФАН.

Такое поведение в условиях официальной вражды показывает двуличность сирийского правительства.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #идлиб

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