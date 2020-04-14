Образование «на удаленке» затуманило будущее ЕГЭ

По подсчетам Всемирного банка, более полутора миллиардов школьников и студентов по всему миру в марте прогуливали уроки. Но дело не в безответственности — ходить было просто некуда. Из-за пандемии коронавируса с начала весны 2020 года университеты и школы в разных странах начали переходить на дистанционное обучение. 23 марта к ним присоединилась Россия.

Резкая перемена застала врасплох многие учебные заведения. Школы остались без общей платформы для дистанционного обучения и конкретных методических указаний.

Минобрнауки попыталось исправить положение и создало на своем сайте страничку, где указаны ресурсы, которые помогут школьникам не остаться без учебников и дополнительных занятий. Во время изоляции они могут участвовать в олимпиадах на платформе «Олимпиум», пройти курсы в образовательном центре «Сириус», и бесплатно получать учебники через сервис «Просвещение».

Учителя в свободном плавании

Министерство рекомендовало использовать Платформу новой школы для онлайн-уроков. Но пока в каждой школе и университете делают по-разному: занимаются с помощью ZOOM, «ЯКласс», «Учимся вместе» и через другие программы. В недоработках дистанционного образования виноваты немотивированные управленцы, считает депутат Госдумы Лидия Антонова, поэтому учителя и оказались в трудных условиях, теперь каждый вынужден действовать по-своему.

«Эта ситуация прибавила учителю работы, которую учитель не выполнял в очень жестком режиме до этого», — рассказала депутат по телефону на пресс-конференции по проблемам дистанционного образования в Медиагруппе «Патриот» 13 апреля.

Представитель профсоюза «Учитель» Юлия Маркова в интервью «Росбалт» сетовала на то, что учителя выполняют двойную работу. По ее словам, каждая школа должна сама решать, переходить на «удаленку» или нет, а власти лишь ввели режим «свободного посещения». Поэтому, объяснила Маркова, учителя сначала проводили уроки в школах с теми, кто пришел, а потом дублировали темы на занятиях онлайн. Преподаватели обеспокоены тем, как будет оплачиваться их двойная работа.

«Все стимулирующие надбавки сохранились. Если раньше эти выплаты касались инновационной работы, проверки тетрадей, то сейчас они переориентированы на новую форму работы, которая есть у учителей», — объяснила начальник отдела по общему образованию Комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская.

Учителей волнует не только зарплата, но и качество обучения. Они отмечают, что детям сложно держать внимание — школьники теряют мотивацию и связь с преподавателем. Лекторы в университетах говорят о проблеме взаимодействия, студенты на парах не включают видео и звук, не участвуют в обсуждении материала.

Плохой интернет и один компьютер на семерых

Главной проблемой на уроках остается плохой интернет, рассказала журналистам актриса и мать троих детей Чулпан Хаматова.

«Основная проблема — это техническая сложность и недоработки. Все висит. Очень много времени уходит, чтобы войти в конференцию, услышать нормальный звук и потом увидеть видео. Мы входим по три-пять раз. Я говорю про Zoom, "Электронный дневник"», — рассказала она.

При этом семья Чулпан живет в Москве, что уж говорить о качестве связи в отдаленных регионах, где перебои происходят постоянно. Это подтвердил заместитель министра образования в Чечне Ильяс Тааев.

«В горных районах интернет очень слабый. Дети пользуются мобильной связью. Вести уроки со скоростью один или два Мбит не представляется возможным. Поэтому учителя сбрасывают в WhatsApp домашние задания, дети решают и результаты обратно сбрасывают через мессенджер», — сказал он.

Помимо проблем со связью у многих семей просто нет устройств, которые позволили бы каждому ребенку присутствовать на уроках онлайн. Председатель национального родительского комитета России Ирина Волынец предложила свое решение проблемы: оборудование должны выдавать школы и государственные организации.

«Такая практика желательна, но она не имеет широкого распространения. Это позволило бы детям использовать право на образование. Условия между теми детьми, которые имеют отдельный компьютер и комнату, и многодетными семьями, которые в комнате с одним компьютером на всех, неравны», — подчеркнула она.

Однако большинство школьников и студентов все же переходят в режим онлайн. Директор Центра оценки качества образования и Информационных технологий в Петербурге Александр Федосов отметил, что на городском портале дистанционного обучения стало в несколько десятков раз больше посещений.

«Система испытала стрессовую нагрузку. Вместо полутора тысяч у нас появилось почти полмиллиона [пользователей]», — привел он конкретный пример.

Тем не менее, отмечает Федосов, число вопросов от родителей снижается — к нововведениям начинают привыкать.

Отменять ли ЕГЭ и ОГЭ из-за коронавируса

Хабаровские школы в конце апреля отправят школьников младших и средних классов на каникулы. Но связано это не с «побегом от проблем», разгрузка поможет учителям уделить больше внимания ученикам девятых — одиннадцатых классов, которым предстоят ОГЭ и ЕГЭ.

Итоговые экзамены нельзя отменить, потому что без них невозможно перейти на следующую ступень образования, добавила Ирина Волынец.

«Депутат Госдумы предложил в этом году отменить ЕГЭ. Отменить ЕГЭ в этом году не получится, потому что вся система образования заточена так, что ЕГЭ это некий итог и переход ребенка из школы в ВУЗ или в среднее техническое заведение. В данной ситуации стала видна ущербность ЕГЭ в том виде, в котором мы сегодня его имеем», — сказала она.

Глава национального родительского комитета убеждена, что нынешний кризис в образовании приведет к пересмотру и возможной отмене ЕГЭ в будущем. По ее словам, это не лучший способ проверить знания школьника, ведь ученик может прекрасно знать предмет, но не имея подготовки именно к ЕГЭ, показать слабый результат. По словам Волынец, многие бросают учебу, лишь бы не сдавать тест.

Работа в удаленном режиме продлится минимум до 30 апреля, так постановило правительство. Дальнейшие действия будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Сейчас наблюдается ежедневный прирост заболевших. Число зараженных коронавирусом в России на утро 14 апреля составило 18 363 человека, из них 150 скончались, а 1 479 выздоровели. Отследить распространение вируса в мире можно по онлайн-карте.