КПРФ шантажирует Собянина митингами, продвигая свой вариант "борьбы" с пандемией

Члены КПРФ предложили собственные варианты поддержки жителей российской столицы во время пандемии коронавируса, обратившись к мэру Москвы Сергею Собянину.

Примечательно, что предложения коммунистов больше похоже на шантаж, поскольку они пригрозили мэру российской столицы проведением незаконных митингов и массовых акций, если их условия не будут выполнены.

Коммунисты требуют отменить оплату услуг ЖКХ для всех москвичей, а также сократить в четыре раза расходов по всем статьям на благоустройство. При этом члены КПРФ хотят, например, чтобы производилась уборка отходов, и не видят противоречий. Они также выступили за сокращение финансирования ряда СМИ, которые освещают деятельность мэрии, не оставив документ без политического подтекста.

Публицист Армен Гаспарян в ходе общения с корреспондентом издания "ПолитЭксперт" подчеркнул, что для таких людей ситуация с пандемией — самое время для политических спекуляций. В заключение Гаспарян указал, что нисколько не удивлен паразитированию депутатов Московской городской думы от КПРФ на теме коронавируса. Он уверен, что коммунисты занимаются исключительно профанацией.