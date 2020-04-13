Американские ученые: YouTube усилил панику во время пандемии COVID-19

Самые популярные ролики о COVID-19 на платформе YouTube усиливают панику во время пандемии, выяснили эксперты Колумбийского университета и Университета Уильяма Петерсона.

Только за январь рекомендованные видеохостингом ролики на тему коронавируса набрали более 125 млн просмотров, в марте это число увеличилось еще на несколько десятков млн просмотров. Популярная площадка могла бы стать "сдерживающим фактором" в период пандемии, но вместо этого видеохостинг лишь усугубляет ситуацию в обществе, заключили специалисты. Руководство YouTube должно внимательнее следить за своим контентом, уверен независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов.

"Для этого есть программные алгоритмы, позволяющие анализировать содержимое роликов и выявлять потенциально опасные для пользователей", — сказал Филиппов в беседе с корреспондентом ФАН.

Множество материалов с недостоверной или искаженной информацией о коронавирусе наблюдается и в российском медиапространстве. Либеральные СМИ опубликовали ряд материалов, в которых безосновательно заявляют о нехватке медоборудования и средств защиты для работы с COVID-19. Административная и уголовная ответственность предусмотрены в РФ за распространение фейков о коронавирусной инфекции.