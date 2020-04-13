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18:49   13 Апреля 2020
Россия

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» станет гордостью армии РФ

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» станет гордостью армии РФ

Российский танк Т-90М «Прорыв» обладает лучшими качествами передовых танков мира, благодаря чему он сможет усилить танковый кулак российской армии.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) высказал в понедельник военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя заявление командующего 1-й танковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенанта Сергея Киселя о том, что в Таманскую мотострелковую дивизию поступили первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».

«Несколько танков Т-90М поступили в апреле в Таманскую мотострелковую дивизию. Это принципиально новые машины, они получили новую башню, более мощный двигатель. Танки оснащены новым многоканальным прицелом, что позволяет применять вооружения в любое время суток», — заявил командующий.

При этом он отметил, что одной из главных особенностей Т-90М стала возможность в режиме реального времени обмениваться оперативной информацией между боевыми машинами.

В настоящее время, заключил Сергей Кисель, в гвардейской танковой армии ЗВО уже завершено обучение управлению, ведению боя и стрельбе на модернизированных танках Т-90М.

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» станет гордостью армии РФ

Слова командующего прокомментировал военный обозреватель Виктор Баранец, который напомнил, что армия СССР на пике своей мощи имела 66 тысяч боевых танков, однако после распада Советского Союза число боевых машин в вооруженных силах значительно сократилось.

Также Баранец отметил, что до недавнего времени в России делалась ставка на разработку новейшего танка «Армата». Несмотря на то, что данный проект продвигается трудно, он будет супертанком, поэтому надо дать конструкторам время создать машину века и не торопить их.

«Поэтому наши и генштабовские специалисты, посмотрели вокруг и поняли, что танк "Армата" ждать еще неизвестно сколько, он, конечно, же будет приниматься на вооружение, и решили, что можно рачительно, по-хозяйски обратиться с тем танковым парком, который есть в нынешней российской армии», — добавил эксперт.

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» станет гордостью армии РФ

И здесь, по его словам, выяснилось, что наилучшим образом модернизации поддается, как и любое другое выдающееся оружие, основной танк Т-90.

«Сели, посчитали калькулятором, поклацали кнопочками и поняли, что надо давать конструкторам возможность модернизировать этот танк. И такое решение было успешно выполнено», — добавил Баранец.

В результате на модернизированный танк Т-90М был установлен новый башенный модуль с многослойным бронированием, оснащенный системой управления огнем «Калина» с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером и интегрированной боевой информационно-управляющей системой.

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» станет гордостью армии РФ

«Мне даже сейчас трудно назвать такой агрегат, такую деталь, систему защиты, пушку, систему заряжания, двигатель и так далее, где бы что-то не было улучшено. В разной степени — что радикально, что, скажем так, значительно. Но этот танк сегодня наряду с Т-72Б3 может законно являться гордостью российской армии и появление "Прорыва" в боевых порядках действительно существенно усиливает танковый кулак нашей армии», — добавил военный эксперт.

Также Виктор Баранец сообщил, что западные специалисты уже по праву занесли Т-90М «Прорыв» в пятерку лучших танков мира, где также фигурирует наш модернизированный Т-72Б3. При этом в десятку лучших входит — правда пока теоретически — новейший российский танк Т-14 «Армата».

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Автор: Александр Люблинский
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