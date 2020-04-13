Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» станет гордостью армии РФ

Российский танк Т-90М «Прорыв» обладает лучшими качествами передовых танков мира, благодаря чему он сможет усилить танковый кулак российской армии.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) высказал в понедельник военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя заявление командующего 1-й танковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенанта Сергея Киселя о том, что в Таманскую мотострелковую дивизию поступили первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».

«Несколько танков Т-90М поступили в апреле в Таманскую мотострелковую дивизию. Это принципиально новые машины, они получили новую башню, более мощный двигатель. Танки оснащены новым многоканальным прицелом, что позволяет применять вооружения в любое время суток», — заявил командующий.

При этом он отметил, что одной из главных особенностей Т-90М стала возможность в режиме реального времени обмениваться оперативной информацией между боевыми машинами.

В настоящее время, заключил Сергей Кисель, в гвардейской танковой армии ЗВО уже завершено обучение управлению, ведению боя и стрельбе на модернизированных танках Т-90М.

Слова командующего прокомментировал военный обозреватель Виктор Баранец, который напомнил, что армия СССР на пике своей мощи имела 66 тысяч боевых танков, однако после распада Советского Союза число боевых машин в вооруженных силах значительно сократилось.

Также Баранец отметил, что до недавнего времени в России делалась ставка на разработку новейшего танка «Армата». Несмотря на то, что данный проект продвигается трудно, он будет супертанком, поэтому надо дать конструкторам время создать машину века и не торопить их.

«Поэтому наши и генштабовские специалисты, посмотрели вокруг и поняли, что танк "Армата" ждать еще неизвестно сколько, он, конечно, же будет приниматься на вооружение, и решили, что можно рачительно, по-хозяйски обратиться с тем танковым парком, который есть в нынешней российской армии», — добавил эксперт.

И здесь, по его словам, выяснилось, что наилучшим образом модернизации поддается, как и любое другое выдающееся оружие, основной танк Т-90.

«Сели, посчитали калькулятором, поклацали кнопочками и поняли, что надо давать конструкторам возможность модернизировать этот танк. И такое решение было успешно выполнено», — добавил Баранец.

В результате на модернизированный танк Т-90М был установлен новый башенный модуль с многослойным бронированием, оснащенный системой управления огнем «Калина» с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером и интегрированной боевой информационно-управляющей системой.

«Мне даже сейчас трудно назвать такой агрегат, такую деталь, систему защиты, пушку, систему заряжания, двигатель и так далее, где бы что-то не было улучшено. В разной степени — что радикально, что, скажем так, значительно. Но этот танк сегодня наряду с Т-72Б3 может законно являться гордостью российской армии и появление "Прорыва" в боевых порядках действительно существенно усиливает танковый кулак нашей армии», — добавил военный эксперт.

Также Виктор Баранец сообщил, что западные специалисты уже по праву занесли Т-90М «Прорыв» в пятерку лучших танков мира, где также фигурирует наш модернизированный Т-72Б3. При этом в десятку лучших входит — правда пока теоретически — новейший российский танк Т-14 «Армата».