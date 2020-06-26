Заявлениями о превосходстве России Саакашвили пытается подстегнуть Зеленского

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мосгоризбирком: никто не заставлял аспиранта Мифтахова голосовать в СИЗО

Мосгоризбирком: никто не заставлял аспиранта Мифтахова голосовать в СИЗО

 Большинство зарегистрированных россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции РФ

Большинство зарегистрированных россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции РФ
Кремль сообщает, что Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями

Кремль сообщает, что Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями

 Ливийцы сообщили о самолете с турецкими наемниками, вылетевшим из Стамбула в Мисурату

Ливийцы сообщили о самолете с турецкими наемниками, вылетевшим из Стамбула в Мисурату
Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

 Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык
Мосгоризбирком: никто не заставлял аспиранта Мифтахова голосовать в СИЗО

Мосгоризбирком: никто не заставлял аспиранта Мифтахова голосовать в СИЗО

 Большинство зарегистрированных россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции РФ

Большинство зарегистрированных россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции РФ
Кремль сообщает, что Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями

Кремль сообщает, что Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями

 Ливийцы сообщили о самолете с турецкими наемниками, вылетевшим из Стамбула в Мисурату

Ливийцы сообщили о самолете с турецкими наемниками, вылетевшим из Стамбула в Мисурату
Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

 Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык
19:57   26 Июня 2020
Политика

Заявлениями о превосходстве России Саакашвили пытается подстегнуть Зеленского

Заявлениями о превосходстве России Саакашвили пытается подстегнуть Зеленского

Экс-глава Одессы Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. Однако высказывание сделано не для того, чтобы понравиться нашей стране, считает депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Александр Шерин.

«Я считаю, что так он пытается подстегнуть Украину к решению имеющихся у них проблем в экономике и намекает, что может ей с этим помочь. Это жесткий и провокационный упрек – бывший президент Грузии ставит Украине Россию в пример. Он явно пытается подстегнуть [украинского президента Владимира] Зеленского к действиям», — отреагировал парламентарий в разговоре с «Политикой сегодня».

При этом высказывание грузино-украинского политика, по мнению Александра Шерина, обосновано и подкреплено фактами. Россия действительно осуществила ряд важных экономических изменений, которые пошли на благо стране.

«У нас в России была проведена серьезная реформа банковской сферы: большинство банков были лишены лицензии по причине каких-то сомнительных операций. <…> Поэтому здесь нельзя не согласиться с мнением Саакашвили», — привел пример бывший военный, подчеркнув, что изменения сделали рынок прозрачным, ограничили вывод денег за рубеж и снизили ставку рефинансирования.

Заявлениями о превосходстве России Саакашвили пытается подстегнуть Зеленского

Ранее Михаил Саакашвили заявлял, что Украина не готова к экономическому кризису, который возник из-за эпидемии коронавируса. Россия же способна ему противостоять в полной мере.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Карина Азоян
#россия #украина #экономика #саакашвили #шерин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...