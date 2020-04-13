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17:06   13 Апреля 2020
Россия

Серуканов обвинил КПРФ в безответственности за призывы к митингам во время пандемии

Серуканов обвинил КПРФ в безответственности за призывы к митингам во время пандемии

Высказывание коммунистов о якобы возможных многотысячных митингах недовольных москвичей является вопиющей безответственностью со стороны КПРФ, которая практически подстрекает свой электорат нарушить введенный властями режим самоизоляции.

Такое высказывание сделал экс-юрист так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (организация признана иноагентом в Российской Федерации), блогер Виталий Серуканов. Об этом сообщило издание Nation News.

Объединение КПРФ в Московской городской думе направило главе города Сергею Собянину предложение по противостоянию новому типу коронавируса. По словам коммунистов, необходимо сократить расходы на благоустройство столицы и строительство метрополитена и раздать эти средства гражданам. А в случае проведения несанкционированных "многотысячных" акций протеста москвичей вся ответственность ляжет на органы исполнительной власти, отметили члены партии.

Рассуждение о якобы вероятных массовых акциях в период, когда россияне обязаны находиться дома и поддерживать режим самоизоляции, является крайне безответственными, отметил блогер.

По словам Серуканова, среди столичных коммунистов имеются крайне одиозные граждане, поддерживающие контакт с основателем ФБК блогером Алексеем Навальным, который при любой возможности заявляет, что без его помощи члены КПРФ не попали бы в Мосгордуму. Однако сами партийцы связь с ним отрицают. 

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Автор: Борис Нестеров
#политика #митинги #серуканов

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