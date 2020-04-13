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17:06   13 Апреля 2020
Общество

Мошенники придумали новый способ обмана с пропусками во время самоизоляции

Мошенники придумали новый способ обмана с пропусками во время самоизоляции

Аферисты придумали новый способ обмана жителей Москвы, предлагая им поддельные цифровые пропуска для поездок по городу.

Злоумышленники воспринимают ситуацию с пандемией коронавируса как очередной способ заработать на россиянах, сообщает телеканал "360". Москвичам предлагают заплатить за подделку несколько тысяч рублей. Однако официальный документ предоставляется гражданам совершенно бесплатно на сайте.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что за подделку цифровых пропусков грозит уголовное наказание, так как это можно считать изготовлением фальшивых документов. Правоохранительные органы легко могут проверить подлинность спецпропуска. Тем более, что предоставляющие такой "документ" граждане могут быть оштрафованы.

Оформление цифровых пропусков начинается 13 апреля. Наличие документа необходимо для поездок по Москве на общественном или личном транспорте. Передвижения пешком разрешены без пропуска, но только в неотложных случаях: поход в магазин или аптеку. Владельцам домашних животных можно выгуливать питомцев на расстоянии не более 100 метров от места проживания.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #мошенничество #коронавирус

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