Путин будет расценивать недоработки в борьбе с COVID-19 как преступную халатность

Если те или иные мероприятия, важные для борьбы с коронавирусом COVID-19, не завершатся в срок, это будет расцениваться как преступная халатность, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Рост числа заболевших в некоторых регионах стал следствием именно разгильдяйства, плохого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В связи с этим, Путин потребовал от губернаторов и руководителей предприятий относиться ко всем рекомендациям главных санитарных врачей и специалистов самым серьезным образом.

Важно постоянно анализировать, что происходит в разных уголках страны, и очень быстро профессионально реагировать. Запас времени для подготовки к противостоянию с коронавирусом в ряде регионов составляет две-три недели — и он стремительно тает, добавил глава государства.