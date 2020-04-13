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16:47   13 Апреля 2020
Россия

Путин будет расценивать недоработки в борьбе с COVID-19 как преступную халатность

Путин будет расценивать недоработки в борьбе с COVID-19 как преступную халатность

Если те или иные мероприятия, важные для борьбы с коронавирусом COVID-19, не завершатся в срок, это будет расцениваться как преступная халатность, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Рост числа заболевших в некоторых регионах стал следствием именно разгильдяйства, плохого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В связи с этим, Путин потребовал от губернаторов и руководителей предприятий относиться ко всем рекомендациям главных санитарных врачей и специалистов самым серьезным образом.

Важно постоянно анализировать, что происходит в разных уголках страны, и очень быстро профессионально реагировать. Запас времени для подготовки к противостоянию с коронавирусом в ряде регионов составляет две-три недели — и он стремительно тает, добавил глава государства.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #регионы рф #коронавирус #COVID-19

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