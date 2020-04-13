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16:46   13 Апреля 2020
Общество

Кабмин поручил использовать принципы "бережной утилизации" на заводах Прибайкалья

Кабмин поручил использовать принципы "бережной утилизации" на заводах Прибайкалья

Накопленный вред окружающей среде от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината должен быть ликвидирован при использовании лучших мировых технологий, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Как уточняют журналисты телеканала "360", работы по очистке территорий Иркутской области организовывают Минприроды, правительство региона, а также подрядчики. По словам Абрамченко, федеральное правительство будет тщательно следить за технологиями, которые выбираются для ликвидации вреда, нанесенного предприятиями Иркутской области.

"Мы должны создать принципы "бережной утилизации" с учетом особенностей прибайкальской территории", — заявила вице-премьер.

В своем поручении она также призвала чиновников обобщить все предложения по рекультивации главных загрязнителей. При этом все работы должны пройти по короткому и взвешенному пути при непосредственном участии специалистов РАН и Росприроднадзора.

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Автор: Василий Пименов
#иркутская область #правительство рф

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