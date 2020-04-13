Накопленный вред окружающей среде от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината должен быть ликвидирован при использовании лучших мировых технологий, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Как уточняют журналисты телеканала "360", работы по очистке территорий Иркутской области организовывают Минприроды, правительство региона, а также подрядчики. По словам Абрамченко, федеральное правительство будет тщательно следить за технологиями, которые выбираются для ликвидации вреда, нанесенного предприятиями Иркутской области.

"Мы должны создать принципы "бережной утилизации" с учетом особенностей прибайкальской территории", — заявила вице-премьер.

В своем поручении она также призвала чиновников обобщить все предложения по рекультивации главных загрязнителей. При этом все работы должны пройти по короткому и взвешенному пути при непосредственном участии специалистов РАН и Росприроднадзора.