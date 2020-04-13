Видео с обращением президента РФ Владимира Путина к гражданам РФ восстановили после блокировки на видеохостинге YouTube. Как отметили представители компании Google, ролик с обращением российского лидера был заблокирован ошибочно.

Пресс-служба компании Google в ответ на требование Роскомнадзора пояснить блокировку видеообращения Владимира Путина к нации пояснила, что видеозапись на YouTube-канале НТВ попала в бан "по ошибке".

Сейчас запись уже восстановлена. В компании Google подчеркнули, что решение о блокировке было принято алгоритмом видеохостинга в условиях ограниченных ресурсов в связи с тем, что сотрудники работают удаленно.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта обратился к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом. Тогда российский лидер объявил нерабочую неделю в России с сохранением заработной платы.