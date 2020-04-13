Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Американские ученые: YouTube усилил панику во время пандемии COVID-19

Американские ученые: YouTube усилил панику во время пандемии COVID-19

 Серуканов обвинил КПРФ в безответственности за призывы к митингам во время пандемии

Серуканов обвинил КПРФ в безответственности за призывы к митингам во время пандемии
Украинский завод «Южмаш» оказался никому не нужен без заказов из РФ

Украинский завод «Южмаш» оказался никому не нужен без заказов из РФ

 ВС Украины за сутки шесть раз нарушили перемирие в ДНР

ВС Украины за сутки шесть раз нарушили перемирие в ДНР
Немецкий политолог объяснил страх Запада перед самостоятельной Россией

Немецкий политолог объяснил страх Запада перед самостоятельной Россией

 Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны за антироссийские высказывания

Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны за антироссийские высказывания
Американские ученые: YouTube усилил панику во время пандемии COVID-19

Американские ученые: YouTube усилил панику во время пандемии COVID-19

 Серуканов обвинил КПРФ в безответственности за призывы к митингам во время пандемии

Серуканов обвинил КПРФ в безответственности за призывы к митингам во время пандемии
Украинский завод «Южмаш» оказался никому не нужен без заказов из РФ

Украинский завод «Южмаш» оказался никому не нужен без заказов из РФ

 ВС Украины за сутки шесть раз нарушили перемирие в ДНР

ВС Украины за сутки шесть раз нарушили перемирие в ДНР
Немецкий политолог объяснил страх Запада перед самостоятельной Россией

Немецкий политолог объяснил страх Запада перед самостоятельной Россией

 Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны за антироссийские высказывания

Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны за антироссийские высказывания
16:07   13 Апреля 2020
Весь мир

Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны за антироссийские высказывания

Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны за антироссийские высказывания

Посольство РФ в Эстонии прокомментировало заявление главы Сил обороны Мартина Херема, назвавшего Россию якобы "главной угрозой" даже в период коронавируса.

Командующий Силами Эстонии Мартин Херем высказал мнение, что Россия посредством военных действий якобы определяет ближайшее соседство на свое усмотрение. А сама речь политика звучала в стиле чеховского унтера Пришибеева, сообщает ТАСС.

Глава Сил обороны старается любым возможным способом выставить ситуацию так, словно именно Россия является главной "угрозой" для Эстонии и ее граждан, и что стране следует быть внимательной и осторожной, чтобы быть готовой к возможной российской "агрессии".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #эстония

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...