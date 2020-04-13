Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны за антироссийские высказывания

Посольство РФ в Эстонии прокомментировало заявление главы Сил обороны Мартина Херема, назвавшего Россию якобы "главной угрозой" даже в период коронавируса.

Командующий Силами Эстонии Мартин Херем высказал мнение, что Россия посредством военных действий якобы определяет ближайшее соседство на свое усмотрение. А сама речь политика звучала в стиле чеховского унтера Пришибеева, сообщает ТАСС.

Глава Сил обороны старается любым возможным способом выставить ситуацию так, словно именно Россия является главной "угрозой" для Эстонии и ее граждан, и что стране следует быть внимательной и осторожной, чтобы быть готовой к возможной российской "агрессии".