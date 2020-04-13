Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Американские ученые: YouTube усилил панику во время пандемии COVID-19

Американские ученые: YouTube усилил панику во время пандемии COVID-19

 Серуканов обвинил КПРФ в безответственности за призывы к митингам во время пандемии

Серуканов обвинил КПРФ в безответственности за призывы к митингам во время пандемии
Украинский завод «Южмаш» оказался никому не нужен без заказов из РФ

Украинский завод «Южмаш» оказался никому не нужен без заказов из РФ

 ВС Украины за сутки шесть раз нарушили перемирие в ДНР

ВС Украины за сутки шесть раз нарушили перемирие в ДНР
Немецкий политолог объяснил страх Запада перед самостоятельной Россией

Немецкий политолог объяснил страх Запада перед самостоятельной Россией

 Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны за антироссийские высказывания

Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны за антироссийские высказывания
Американские ученые: YouTube усилил панику во время пандемии COVID-19

Американские ученые: YouTube усилил панику во время пандемии COVID-19

 Серуканов обвинил КПРФ в безответственности за призывы к митингам во время пандемии

Серуканов обвинил КПРФ в безответственности за призывы к митингам во время пандемии
Украинский завод «Южмаш» оказался никому не нужен без заказов из РФ

Украинский завод «Южмаш» оказался никому не нужен без заказов из РФ

 ВС Украины за сутки шесть раз нарушили перемирие в ДНР

ВС Украины за сутки шесть раз нарушили перемирие в ДНР
Немецкий политолог объяснил страх Запада перед самостоятельной Россией

Немецкий политолог объяснил страх Запада перед самостоятельной Россией

 Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны за антироссийские высказывания

Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны за антироссийские высказывания
17:19   13 Апреля 2020
Весь мир

Немецкий политолог объяснил страх Запада перед самостоятельной Россией

Немецкий политолог объяснил страх Запада перед самостоятельной Россией

Запад на протяжении многих веков боится сильной и самостоятельной России, не доверяет ей и борется с ней, именно с этим связано то, что в западных СМИ целенаправленно создается негативный образ российского президента Владимира Путина.

Об этом в интервью агентству Sputnik Молдова заявил немецкий политолог и писатель Александр Рар.

«Для западных либеральных элит Путин — враг. Они стали о нем писать плохо задолго до украинских событий. Запад винит Путина в том, что он отклонился от прежнего курса Ельцина, который следовал в фарватере политики США и Евросоюза», — заявил Александр Рар.

По словам политолога, Запад в 1990-х годах счел себя победителем в Холодной войне, победив, как ему показалось, СССР без единого выстрела. Когда Советский Союз распался, Запад решил, что все постсоветское пространство превратилось в его вотчину, хотя открыто об этом никто из политиков не говорил. Тогда, по словам Рара, считалось, что «западный мир» можно перенести на все бывшие советские республики и у них просто нет другого выхода, как принять это.

«И тут появился Путин, заговоривший о собственных российских интересах. Путин отвоевал обратно Чечню, усмирил олигархов, которые правили страной. Он отказался от западных кредитов, стал восстанавливать военную мощь России, создал Евразийский Союз», — отмечает немецкий писатель.

Немецкий политолог объяснил страх Запада перед самостоятельной Россией

Также он напомнил, что Путин, открыто исповедовавший традиционные ценности в РФ, вернул государство в экономику, усилил вертикаль власти, при этом он активно выступал против расширения НАТО и проводил самостоятельную геополитику. Американские и европейские элиты ополчились на российского лидера после того, как он категорически отказался внедрять в нашей стране внедряемую Западом постмодернистскую культуру.

«В создании негативного образа Путина на Западе я во многом виню представителей центральновосточных стран. Поляки и прибалты иногда в бешенстве от Путина. Они играют на комплексе вины старого Запада, который «отдал» Восточную Европу Сталину в 1945 году, укрепляя все больше и больше образ врага», — подчеркнул политолог.

Немецкий политолог объяснил страх Запада перед самостоятельной Россией

При этом Александр Рар добавил, что, по его мнению, Владимир Путин является самым ярким политиком XXI века, который войдет в историю, как основатель посткоммунистической России и архитектор того, многополярного мира, который будет создан после конца западной монополии.

«Второй такой политик вряд ли так скоро появится на мировой арене, — добавил немецкий политолог. — Оценку будет давать ему история, исходя из того, какую он после себя оставит Россию».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #запад #весь мир #пресса

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...