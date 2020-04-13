Немецкий политолог объяснил страх Запада перед самостоятельной Россией

Запад на протяжении многих веков боится сильной и самостоятельной России, не доверяет ей и борется с ней, именно с этим связано то, что в западных СМИ целенаправленно создается негативный образ российского президента Владимира Путина.

Об этом в интервью агентству Sputnik Молдова заявил немецкий политолог и писатель Александр Рар.

«Для западных либеральных элит Путин — враг. Они стали о нем писать плохо задолго до украинских событий. Запад винит Путина в том, что он отклонился от прежнего курса Ельцина, который следовал в фарватере политики США и Евросоюза», — заявил Александр Рар.

По словам политолога, Запад в 1990-х годах счел себя победителем в Холодной войне, победив, как ему показалось, СССР без единого выстрела. Когда Советский Союз распался, Запад решил, что все постсоветское пространство превратилось в его вотчину, хотя открыто об этом никто из политиков не говорил. Тогда, по словам Рара, считалось, что «западный мир» можно перенести на все бывшие советские республики и у них просто нет другого выхода, как принять это.

«И тут появился Путин, заговоривший о собственных российских интересах. Путин отвоевал обратно Чечню, усмирил олигархов, которые правили страной. Он отказался от западных кредитов, стал восстанавливать военную мощь России, создал Евразийский Союз», — отмечает немецкий писатель.

Также он напомнил, что Путин, открыто исповедовавший традиционные ценности в РФ, вернул государство в экономику, усилил вертикаль власти, при этом он активно выступал против расширения НАТО и проводил самостоятельную геополитику. Американские и европейские элиты ополчились на российского лидера после того, как он категорически отказался внедрять в нашей стране внедряемую Западом постмодернистскую культуру.

«В создании негативного образа Путина на Западе я во многом виню представителей центральновосточных стран. Поляки и прибалты иногда в бешенстве от Путина. Они играют на комплексе вины старого Запада, который «отдал» Восточную Европу Сталину в 1945 году, укрепляя все больше и больше образ врага», — подчеркнул политолог.

При этом Александр Рар добавил, что, по его мнению, Владимир Путин является самым ярким политиком XXI века, который войдет в историю, как основатель посткоммунистической России и архитектор того, многополярного мира, который будет создан после конца западной монополии.