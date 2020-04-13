Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскомнадзор потребовал Google назвать причину блокировки обращений Путина

Роскомнадзор потребовал Google назвать причину блокировки обращений Путина

 Клинцевич назвал заявление Госдепа США в День космонавтики продолжением инфовойны с РФ

Клинцевич назвал заявление Госдепа США в День космонавтики продолжением инфовойны с РФ
Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны за антироссийские высказывания

Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны за антироссийские высказывания

 Украинский завод «Южмаш» оказался никому не нужен без заказов из РФ

Украинский завод «Южмаш» оказался никому не нужен без заказов из РФ
Иран изучает вероятность использования COVID-19 в качестве биологического оружия

Иран изучает вероятность использования COVID-19 в качестве биологического оружия

 Посол КНР в РФ считает, что США используют коронавирус для очернения Китая

Посол КНР в РФ считает, что США используют коронавирус для очернения Китая
Роскомнадзор потребовал Google назвать причину блокировки обращений Путина

Роскомнадзор потребовал Google назвать причину блокировки обращений Путина

 Клинцевич назвал заявление Госдепа США в День космонавтики продолжением инфовойны с РФ

Клинцевич назвал заявление Госдепа США в День космонавтики продолжением инфовойны с РФ
Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны за антироссийские высказывания

Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны за антироссийские высказывания

 Украинский завод «Южмаш» оказался никому не нужен без заказов из РФ

Украинский завод «Южмаш» оказался никому не нужен без заказов из РФ
Иран изучает вероятность использования COVID-19 в качестве биологического оружия

Иран изучает вероятность использования COVID-19 в качестве биологического оружия

 Посол КНР в РФ считает, что США используют коронавирус для очернения Китая

Посол КНР в РФ считает, что США используют коронавирус для очернения Китая
16:03   13 Апреля 2020
Общество

Клинцевич назвал заявление Госдепа США в День космонавтики продолжением инфовойны с РФ

Клинцевич назвал заявление Госдепа США в День космонавтики продолжением инфовойны с РФ

Госдеп США в своем поздравлении с Днем космонавтики 12 апреля упомянул первый полет в космос, однако умолчал, что совершил этот полет советский космонавт Юрий Гагарин. Элементом информационной войны назвал такое поведение США сенатор Франц Клинцевич.

12 апреля Госдеп США опубликовал пост в Facebook, в котором напомнил о первом полете человека в космос 59 лет назад. Упоминание этого события без связи с Гагариным посчитали возмутительным в Роскосмосе. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в свою очередь, напомнил об информационной войне, которую Запад ведет против РФ.

"Все эти неправильно расставленные акценты, подведенные цифры, это все есть элементы информационной войны", — обратил внимание Клинцевич в беседе с корреспондентом iReactor.

По словам сенатора, такая же модель поведения прослеживается в отношении Запада к советским героям Второй мировой войны. Представители Запада в последнее время все чаще пытаются принизить заслуги советских солдат в победе над фашизмом, отметил Клинцевич.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#клинцевич #госдеп сша #день космонавтики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...