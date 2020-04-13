Клинцевич назвал заявление Госдепа США в День космонавтики продолжением инфовойны с РФ

Госдеп США в своем поздравлении с Днем космонавтики 12 апреля упомянул первый полет в космос, однако умолчал, что совершил этот полет советский космонавт Юрий Гагарин. Элементом информационной войны назвал такое поведение США сенатор Франц Клинцевич.

12 апреля Госдеп США опубликовал пост в Facebook, в котором напомнил о первом полете человека в космос 59 лет назад. Упоминание этого события без связи с Гагариным посчитали возмутительным в Роскосмосе. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в свою очередь, напомнил об информационной войне, которую Запад ведет против РФ.

"Все эти неправильно расставленные акценты, подведенные цифры, это все есть элементы информационной войны", — обратил внимание Клинцевич в беседе с корреспондентом iReactor.

По словам сенатора, такая же модель поведения прослеживается в отношении Запада к советским героям Второй мировой войны. Представители Запада в последнее время все чаще пытаются принизить заслуги советских солдат в победе над фашизмом, отметил Клинцевич.