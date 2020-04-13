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15:54   13 Апреля 2020
Россия

"Новая газета" хочет получить 5 миллионов долларов от США с помощью "Синдиката-100"

"Новая газета" хочет получить 5 миллионов долларов от США с помощью "Синдиката-100"

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) Госдепартамента США объявило о создании Фонда основных свобод DRL (DRL Fundamental Freedoms Fund). Организация займется спонсированием тех, кто "реагирует на угрозы для фундаментальных свобод".

Финансирование продлится 2-3 года, вся сумма достанется лишь одному победителю, но бороться есть за что: цена вопроса — 5 млн долларов. Деньги смогут получить только объединения из четырех и более организаций с широким охватом аудитории. Победитель станет известен в конце апреля, а до 23 числа принимаются заявки. Ожидается, что финансирование получит объединение, в которое входят зарегистрированные оппозиционные СМИ, блогеры и правозащитные организации.

Как пишет телеграм-канал "АнтиПропаганда", Фонд основных свобод DRL создали спустя 10 дней после того, как в России сразу 25 либеральных СМИ объединились в "Синдикат-100". Туда вошли "Эхо Москвы", "Дождь", но идея создания принадлежит Дмитрию Муратову, главреду "Новой газеты", которую ранее заподозрили в финансировании с Запада.

Так как "Синдикат-100" подходит под требования организации, они с легкостью смогут выиграть "конкурс", а Муратов распределит финансовые потоки через неприметное региональное СМИ, которое решило с ними объединиться. Авторы телеграм-канала уверены, что Госдеп США преднамеренно создал фонд для того, чтобы финансировать новое объединение в России официально, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

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Автор: Василий Пименов
#сша #новая газета

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